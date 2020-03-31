«جهاز 15 مايو» يطلق مبادرة «هنكمل بعض» لتوفير السلع الأساسية

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة ١٥مايو، أنه سيتم اليوم الثلاثاء إقامة منفاذ جديدة للبيع بمنطقة الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة «هنكمل بعض»، وسيبدأ العمل بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى 5 مساءًا، وتهدف المبادرة إلى محاربة استغلال وجشع التجار.وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، استمرارالمبادرة بجميع أنحاء المدينة لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة لسكان المدينة، وأنه تم تدشين منافذ البيع بالمجاورات «6، و32، و28، و25».وفي سياق آخر، قال رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه تم تعقيم السوق التجاري بالمجاورة رقم «3» وبنك مصر، بالإضافة إلى تعقيم المجاورات «1، 2، 3،6» بالمرحله الأولي، والمجاورات «15، 17، 13، 14» بالمرحلة الثانية، موضحًا أن ذلك يأتي استكمالًا للخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا.