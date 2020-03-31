استشارى جلدية يحذر من الإفراط فى غسل اليدين (فيديو)

حذر الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية، من الإفراط في غسل اليدين بسبب التخوف من الإصابة بفيروس «كورونا»، مؤكدًا أنه يكفي غسل اليدين 3 مرات في اليوم ويمكن زيادتها عند مخالطة غريب.وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «مش لازم وسوسة منغسلش إيدينا عمال على بطال بالصابون»، موضحًا أن هناك طبقة دهون تحمي الجلد وكثرة استعمال الصابون يتسبب في حروق بالأيدي.وأبرز الإعلامي عمرو أديب يديه على الهواء، قائلًا إنه أصيبت بحروق بسبب كثرة الغسيل.ونصح أستاذ الأمراض الجلدية، بتقليل استخدام الشامبوهات، لأنها تسبب تساقط الشعر، كما نصح بالحرص على تناول الفيتامينات والحديد، والتعرض للشمس للحصول على فيتامين د.