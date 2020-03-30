«الإحصاء»: استخدام 7 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعى سنويًا

سجلت كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها ارتفاعات مطردة خلال السنوات الأخيرة، لتقترب من حدود الـ 7 مليارات متر مكعب سنويًا، إذ يتركز استخدامها في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأوضح تقرير جهاز الإحصاء، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى معدل استهلاك لمياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها بحوالي 1.9 مليون متر مكعب في السنة، يليها محافظة الشرقية بـ 1.3 مليون متر مكعب، ثم محافظة كفر الشيخ 1.3 مليون متر معكب.بينما سجلت محافظة المنوفية حوالي 230 مليون متر معكب من مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها، ومحافظة الغربية سجلت 557 مليون متر مكعب، ثم محافظة الجيزة والتي سجلت 806 ملايين متر مكعب.