بدء توزيع المعونات الغذائية لعمال اليومية فى الإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، إشارة البدء في توزيع المعونات الغذائية العاجلة لعمال اليومية.وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته إلى فريق توزيع المعونات الغذائية بأن تتم عملية التوزيع ليلًا أثناء فترة حظر التجوال لتصل تلك المعونات إلى كل عامل حتى باب بيته، والتي تحوي داخلها المكونات الآتية: "٥ كيلو أرز، ٢ كيلو سكر، ٢ كيلو مكرونة، ٢ كيلو عدس، كيلو سمنة.وشدد الشريف، على عدم تصوير عملية التوزيع والاكتفاء بنشر صور عربات المعونات لتشجيع كل المجتمع السكندري على تقديم كل أشكال الدعم المادي، والعيني، قائلًا فى هذا الإطار "محافظة الإسكندرية لن تترك أبنائها البسطاء.وطالب المجتمع السكندري بالتبرع علي حساب رقم ٩٤٥٠٨٥٦٢٦١، ببنكي الأهلي المصري، والقاهرة، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة "ادعم عمال اليومية".