وزير المالية: شكل العالم سيتغير بعد انتهاء كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العالم الآن في تحدِ رهيب جدًا مع فيروس كورونا المستجد،"كوفيد19"، مؤكدًا أن شكل العالم كافة سيتغير عقب الإنتهاء من هذه الجائحة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: "كلنا خلف وزارة الصحة والعاملين بها.. أنتم تقودون مصر في معركة مهمة ومصيرية".وأكد وزير المالية أن، الوزارة تولي مطالب وزارة الصحة أولوية قصوى وفى المقام الأول ومن ثم تأتى احتياجات المواطنين في المرتبة الثانية ونعمل على توفيرها لشهور قادمة، موضحًا أن الوزارة تعمل أيضًا على تلاشي عقبات ما بعد فيروس كورونا، على كافة القطاعات، متمنيًا انتهاء الأزمة في وقت قريب.