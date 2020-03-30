سكرتير عام الأقصر يقود جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الحظر

أجرى اللواء أشرف موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقتة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية، جولة تفقدية بعدد من المناطق داخل المدينة؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر وأعمال رفع الإشغالات والنظافة وإزالة النفايات، بالإضافة إلى استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارعوشارك في الجولة كل من وكيل إدارة شرطة المرافق ورؤساء الأحياء ومديرو إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات ومسئولو قطاعات النظافة بمجلس مدينة الأقصر.وخلال الجولة تم توجيه رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتكليف رئيس حي شرق بإزالة كافة التراكمات بطول طريق مصرف الري خلف قرية سيدي المنصوري وتحرير محاضر وتوقيع غرامات فورية للمخالفين.وشملت الجولة مناطق موقف أرمنت وشارع منشأة العماري الرئيسي والمحطة وميدان صلاح الدين والمنشية وأسفل كوبري أبوالجود.