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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تقرير: 1.4 مليون طلعة إسعاف خلال عام والقاهرة الأكثر استحواذًا

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:43 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة احتفظت بأكبر عدد لمراكز الإسعاف على مستوى الجمهورية بـ 122 مركزًا، يليها الدقهلية بـ89 مركزًا، فمُحافظة الجيزة بعدد 76 مركزًا، والشرقية بـ77 مركزًا، وأخيرًا محافظة القليوبية بـ68 مركزًا.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن إجمالى عدد الطلعات الاسعافية بالمحافظات لعام 2018 بلغت 1.4 مليون طلعة لنقل 942.5 ألف حالة مرضية، تركزت بمحافظة القاهرة بعدد 297 ألف طلعة إسعاف لنقل 24.9 ألف حالة مرضية، ومحافظة الجيزة بعدد 141.7 ألف طلعة لنقل 18 ألف حالة مرضية.

يشار إلى أن جهاز الإحصاء، أعلن أن محافظات الدلتا تستحوذ على النصيب الأكبر من مراكز الإسعاف المنتشرة على مستوى الجمهورية بنسبة 20.4%، بعدد 299 مركز من أصل 1464 مركز إسعاف، يليه إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 18.1% وعددهم 266 مركز إسعاف، ثم إقليم القناة بعدد 259 مركزًا.

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