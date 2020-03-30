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«حجر صحي العجمي» يزف بشرى لمصابي كورونا: الخروج قريبًا

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:42 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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زفّت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى الحجر الصحي بالعجمي، بشرى لأهالي المرضى في الحجر
الصحي داخل مستشفى العجمي بأن هناك ارتفاع تدريجي في نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن غالبية الحالات مستقرة ومن المتوقع خروجها قريبًا.

قالت ميرفت في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: "الحالات المتأخرة نسبتها ضئيلة وسبب تدهور الحالة هو إما قدومها متأخرة أو تقدمها في السن ومُعاناتها من أمراض مزمنة من ضغط وسكر وقلب، وغيرها".

ووجهت رسالة شكر إلى اللواء خالد أحمد شوقي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، بعد الاحتفال الخاص الذي نظمه لكل طاقم المستشفى بقالب تورتة كبير موضوع عليه صورة الجيش والأطباء ومكتوب عليها "إحنا معاكم"، وبانر كبير يتضمن رسالة شكر لكل الطاقم الطبي في المستشفى وكذلك إهداء المرضى بالورود، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل المرضى بهذه الروح المعنوية المرتفعة.

وأوضحت أن الأطباء يؤدون دورهم بكل تفاني؛ لأن الدور جاء عليهم والواجب الإنساني يفرض عليهم التفاني في عملهم؛ لتجاوز الأزمة.

وحذرت مدير مستشفى الحجر الصحي بالعجمي من أي تجمعات من الممكن أن تكون سببًا في انتشار العدوى، خاصة لكبار السن وكذلك الأماكن المغلقة، والابتعاد عن أي شخص مصاب حتى لو كانت إصابته طفيفة.

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