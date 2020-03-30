أسواق النسيج في بنجلاديش تتضرر من كورونا

تضررت شركات صناعة النسيج في بنجلاديش بشدة جراء وباء فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم حيث يواصل المشترون الدوليون إلغاء طلبيات الشراء.وقال الاتحاد البنغالي لمصنعي ومصدري النسيج إن المشترين إما قاموا بتعليق أو إلغاء طلبيات بقيمة 2.87مليار دولار اعتبارا من اليوم الاثنين.وأوضحت رئيسة الاتحاد ربانا حق أن 2.08مليون عامل في 1041 مصنعا تلقت إخطارات من المشترين بإلغاء الطلبيات خلال الأسبوعين الأخيرين، تأثروا بشكل مباشر بإلغاء الطلبيات.يذكر أن أكثر من أربعة ملايين عامل،معظمهم من النساء يعملون في أربعة آلآف مصنع نسيج في بنجلاديش التي تعد ثاني أكبر منتج للنسيج في العالم بعد الصين.