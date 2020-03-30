إصابة ٨ أشخاص في حادث مروري بسوهاج

شهدت قرية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بسبب التخطي الخاطئ، نتج عنه إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وكان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصابين بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز.وعلى الفور، انتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بسبب التخطي الخاطئ نتج عنه إصابة كل من صلاح السيد محمد، 13 سنة، ما بعد الارتجاج، وبلال محمد محمود، 10 سنوات، كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، وحمادة الديب علي، 18 سنة، ما بعد الارتجاج، وشعبان محفوظ إسماعيل، 12 سنة، كسر بالساق اليمنى، وكريم عبدالخالق فيصل، 14 سنة، كسر بالساق اليسرى، وفارس أشرف فيصل، 16 سنة، كدمات وسحجات، وفهد أشرف فيصل، 8 سنوات، كدمات وسحجات، وحسنى محسن محمد، 40 سنة، كدمات وسحجات، وجميعهم مقيمين بقرية البلابيش دائرة المركز.وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي لتلقي العلاج.وتم الدفع بقوات إدارة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير والتحفظ على السيارتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.