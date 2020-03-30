العذراء السيدة فاتيما تفتح أبوابها للاستقبال الأقباط للاعتراف والتناول
الإثنين 30/مارس/2020 - 11:12 م
ماريان رسمىطباعة
أعلنت كنيسة السيدة العذراء سيدة فاتيما للأقباط الكاثوليك، فتح أبوابها لاستقبال الأقباط من جديد، للأعتراف والتناول "فقط"، وبمعدل ٣ أشخاص في الكنيسة فقط.
وتستخدم الإيبارشيات بالوقت الراهن جميع الإجراءات الاحترازية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.
وتستخدم الإيبارشيات بالوقت الراهن جميع الإجراءات الاحترازية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.