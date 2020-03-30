العذراء السيدة فاتيما تفتح أبوابها للاستقبال الأقباط للاعتراف والتناول

أعلنت كنيسة السيدة العذراء سيدة فاتيما للأقباط الكاثوليك، فتح أبوابها لاستقبال الأقباط من جديد، للأعتراف والتناول "فقط"، وبمعدل ٣ أشخاص في الكنيسة فقط.وتستخدم الإيبارشيات بالوقت الراهن جميع الإجراءات الاحترازية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.