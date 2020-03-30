المغرب: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 556 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا حتى مساء الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 556 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان الاثنين، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2195 حالة.وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 15 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 15، بإضافة حالة وفاة واحدة.وأهابت وزارة الصحة، في بيانها، بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.