اليوم.. الكنيسة تحيى التذكار الشهري للعذراء مريم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين، بالتذكار الشهري للسيدة العذراء مريم.وبحسب كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" فإن الكنيسة الأرثوذكسية، كرّست يوم 21 من كل شهر قبطي لِتذكار السيدة العذراء مريم، بينما كرّست يوم 12 من كل شهر قبطي لِتذكار الملاك ميخائيل.