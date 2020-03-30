ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

رد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة،على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الشابة ياسمين عباس، خريجة كليوم العلوم، والبالغة من العمر 30 سنة، بفيروس كورونا.وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن ياسمين عادت من السعودية وشعرت بأعراض تنفسية تم حجزها في أحد المستشفيات الخاصة 6 أيام، أخذ منها مسحة وكانت النتيجة سلبية لتحليل فيروس كورونا.وأضاف: «جاءت مسستشفى حميات إمبابة يوم 24 مارس، وتم إجراء تحليل فيروس كورونا لها يوم 29 وكانت النتيجة سلبية».وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: «عندنا التقرير الطبي الخاص بها، الوفاة بسبب التهاب رئوي حاد أدى لتوقف عضلة القلب، وهي كانت بتعاني منه منذ فترة، وأخوها كتب ده على صفحة بفيس بوك من ساعة أو ساعتين، وأجرينا مسحة للمرة الثالثة بعد الوفاة ولم يكن عندها كورونا».وأردف: «لا نمللك رفاهية إخفاء شيء لا في الإصابات ولا الوفيات، أناشد الجميع بعدم نشر الشائعات، فالحكومة تتعامل بشفافية ونعلن كل شيء أول بأول.. عايزين الناس تراعي إننا عندنا سعة محددة من اليوم، في بيان يومي بيصدر من الساعة 7 إلى الساعة 8، يعني في فترة معينة بيتم فيها الحصر والوفيات خلال اليوم ثم يتم الإعلان».وتساءل «مجاهد»: «هل مبتجيش حالات إصابات جديدة بعدها أو وفيات؟ وارد يحصل، وفي الحالة دي بيتم إضافة ده على العدد في بيان اليوم التالي».واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة «مش معقول الناس قاعدة بتحسب معانا، في نسب بتتحسب وفي طرق للحسابات، وفي معادلات كتير بيتحسب بيها الأمر».