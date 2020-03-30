تحرير 58 محضرًا ومخالفة تموينية في حملة مكبرة بالأقصر (صور)

شنّت مديرية تموين الأقصر، الاثنين، برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية.أسفرت الحملة عن تحرير 58 محضرًا ومخالفة تموينية على مدار اليوم بيانها كالتالي: (2 توقف مخبز بلدي - 20 عدم إعلان عن الأسعار - 6 إدارة منشأة بدون ترخيص - 2 عدم وجود قائمة مخبز - 1 عدم وجود ميزان حساس - 9 عدم وجود شهادة صحية - 3 عدم نظافة مخبز بلدي - 9 خبز غير مطابق المواصفات - 3 عدم وجود سجلات - 1 خبز نقص وزن - 2 غلق محل تاجر تموين فى المواعيد الرسمية)، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية استقرار الحالة التموينية حيث إن جميع السلع متوفرة، ويوجد مرور دائم ومستمر على جميع الأنشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية والإعلان عنها.جار تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور على مطحن الاتحاد وأرمنت وإسنا وتم التأكد من صرف 3 حصص للمَخابز البلدية، ونوّهت المديرية عن توافر مطهرات بأنواع مختلفة.