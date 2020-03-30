يسرا تدخل فى نوبة بكاء على الهواء بسبب والدتها (فيديو)

حلّت الفنانة يسرا، ضيفة على برنامج Side Talks "أحاديث جانبية"، والذي تقدمه الفنانة اللبنانية مايا دياب، ويعرض للمرة الأولى في بث مباشر عبر "إنستجرام"؛ لمواكبة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.ودخلت يسرا في نوبة بكاء شديدة قبل نهاية الحلقة بعدما طلبت منها مايا دياب، أن تختتم الحلقة بأغنية فاختارت الفنانة الكبيرة أغنية "ست الحبايب"، لكنها لم تستطع استكمالها.وعلقت مايا دياب، على بكاء يسرا قائلة: "مامتك في مكان أحسن وبتصلّيلك وبِتدعيلك وهي موجودة إلى جانبك، وطلبت منها أن تضحك قبل إنهاء الحلقة".ورحلت والدة الفنانة يسرا عن عالمنا في يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات الخاصة.