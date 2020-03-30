وزيرة البيئة توضح كيفية التخلص من النفايات الطبية في ظل أزمة كورونا

قالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك تنسيق بين الوزارة وكافة المؤسسات لمكافحة فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن هناك خطة تشمل المخلفات الطبية والصلبة ممثلة في "القمامة" وخفض تلوث الهواء وتوعية المواطنين.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن المحاور تتضمن 3 سيناريوهات لتفشي الفيروس في كافة مراحله.وأوضحت أن محور النفايات الطبية يلقى اهتماما كبيرا لعلاقته بنشر العدوى، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزراتي الصحة والتعليم العالي عبر المستشفيات الجامعية من خلال التخلص الآمن، حيث يتم الفصل في المؤسسات الطبية والمستشفيات بالنسبة للمخلفات الطبية ويتم تخصيص أكياس مختلفة الألوان للأدوات، والأدوية والمخلفات العضوية.وأشارت إلى أن القائمين على فصل النفايات خضعوا لتدريب تام حتى تتم عملية تعقيم أو حرق النفايات في المحارق الطبية.وأردفت: "بدأنا بتدريب 68 مدربا ليقودوا عملية تدريب آخرين".وتابعت: "كل مستشفى لديها خطة للتخلص من المخلفات ووزنها ثم تأتي المراقبة الإلكترونية للأداء واعتبارا من غد سنقدم دعم فني للمستشفيات الجامعية وغيرها".