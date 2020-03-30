رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غانا تخفض معدل نمو الاقتصاد المتوقع إلى أقل مستوى منذ 37 عاما

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:45 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
خفض وزير مالية غانا كين أوفيري آتا توقعات النمو الاقتصادي لبلاده خلال العام الحالي إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل مستوى له منذ 37 عاما بسبب انهيار أسعار النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال أوفيري في كلمة له أمام مجلس النواب الغاني اليوم الاثنين، إن الغلق الجزئي للنشاط الاقتصادي في غانا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا سيخفض معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 1.5%، وقد يقل معدل النمو إذا تطورت الأمور إلى غلق كامل للاقتصاد الغاني.

كانت التقديرات الأولية للحكومة قبل تفجر أزمة كورونا بشأن النمو الاقتصادي تشير إلى النمو بمعدل 6.8%، في حين أن التوقعات الجديدة تشير إلى تراجع معدل النمو إلى أقل مستوى له منذ 1983 بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد لتنهي ثلاث سنوات من نمو الاقتصاد الغاني بأكثر من 6%، حيث قررت السلطات الغانية اليوم الاثنين غلق أكبر المدن الغانية لمدة 14 يوما بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ تسجيل أول حالة في البلاد يوم 12 مارس الحالي 152 حالة إلى جانب خمس حالات وفاة.

وقال أوفيري إن الأرقام الاقتصادية توضح لماذا يجب على كل مواطن في غانا الالتزام بأقصى درجات الانضباط الذاتي في مواجهة فيروس كورونا.

وتتوقع الحكومة الغانية تراجع عائدات تصدير النفط الخام خلال العام الحالي 5.7 مليار سيدي غاني (989 مليون دولار)، بجانب تراجع إيرادات الضرائب والرسوم بمقدار 3ر2 مليار سيدي غاني، بحسب وزير المالية

موضوعات متعلقة

ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة كورونا (فيديو)

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

نجم الساعة

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

توتنهام يحول ملعبه إلى مستشفى لعلاج مصابى كورونا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الدولة الفاعلة فى مواجهة أزمة كورونا
ماجد حبته
المافيا تتشدّد.. والرئيس يتساهل!
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
المزيد

الثقافة

«ثقافة للحياة» تطلق ماراثون القراءة المنزلية خلال الحظر

«فرقة المسرح الكوميدي».. أحدث إصدارات القومي للمسرح

«التنسيق الحضاري»: اجتماعاتنا أونلاين لاستكمال خطة تطوير المباني التراثية

علاء جانب: أكتب قصيدة «كورونا.. النبي الجديد» خلال العزل