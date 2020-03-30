غانا تخفض معدل نمو الاقتصاد المتوقع إلى أقل مستوى منذ 37 عاما

خفض وزير مالية غانا كين أوفيري آتا توقعات النمو الاقتصادي لبلاده خلال العام الحالي إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل مستوى له منذ 37 عاما بسبب انهيار أسعار النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقال أوفيري في كلمة له أمام مجلس النواب الغاني اليوم الاثنين، إن الغلق الجزئي للنشاط الاقتصادي في غانا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا سيخفض معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 1.5%، وقد يقل معدل النمو إذا تطورت الأمور إلى غلق كامل للاقتصاد الغاني.كانت التقديرات الأولية للحكومة قبل تفجر أزمة كورونا بشأن النمو الاقتصادي تشير إلى النمو بمعدل 6.8%، في حين أن التوقعات الجديدة تشير إلى تراجع معدل النمو إلى أقل مستوى له منذ 1983 بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد لتنهي ثلاث سنوات من نمو الاقتصاد الغاني بأكثر من 6%، حيث قررت السلطات الغانية اليوم الاثنين غلق أكبر المدن الغانية لمدة 14 يوما بهدف منع انتشار فيروس كورونا.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ تسجيل أول حالة في البلاد يوم 12 مارس الحالي 152 حالة إلى جانب خمس حالات وفاة.وقال أوفيري إن الأرقام الاقتصادية توضح لماذا يجب على كل مواطن في غانا الالتزام بأقصى درجات الانضباط الذاتي في مواجهة فيروس كورونا.وتتوقع الحكومة الغانية تراجع عائدات تصدير النفط الخام خلال العام الحالي 5.7 مليار سيدي غاني (989 مليون دولار)، بجانب تراجع إيرادات الضرائب والرسوم بمقدار 3ر2 مليار سيدي غاني، بحسب وزير المالية