رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هاري وميجان ينشران رسالتهما الملكية الأخيرة

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:42 م
هاري وميجان
هاري وميجان
وكالات
طباعة
وسط أزمة كورونا التي تحبس أنفاس العالم، نشر الأمير هاري وزوجته الأميركية ميجان رسالتهما الأخيرة بوصفهما عضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية، الاثنين، قبل الشروع رسميا في القيام بأدوار جديدة بعيدا عن حياة الملوك.

وقال الزوجان في رسالتهما الأخيرة إلى ما يربو على 11 مليون متابع لحسابهما على إنستجرام "في حين أنك قد لا ترانا هنا، سيستمر العمل".

وأضافا "نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبا. لقد كنتم رائعين! وإلى أن نلتقي، فضلا اعتنوا بأنفسكم وببعضكم البعض"، وفق رويترز.

وقال بيان صادر عن مكتبهما إن الزوجين سيركزان الآن، وفي الأشهر القليلة المقبلة على أسرتهما، بينما "يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية".

وأضاف البيان "يفضل دوق ودوقة ساسكس أن يظل التركيز خلال الأسابيع والأشهر التالية على الاستجابة العالمية لكوفيد-19 (فيروس كورونا)".

وصدم الأمير هاري، وميجان الملكة إليزابيث وباقي أفراد الأسرة، والعالم، في يناير الماضي، بإعلان اعتزامها التخلي عن مهامهما الملكية.

واتفقت الملكة، 93 عاما، معهما لاحقا على أن يشقا طريقهما بأنفسهما بدءا من شهر أبريل.

لذا، فإنه اعتبارا من غد الأربعاء، سيكون دوقا ساسكس أحرارا في ممارسة وظائف جديدة وكسب أموالهم وقضاء معظم وقتهما في أميركا الشمالية.

لكنهما لن يكون بوسعهما استخدام لقب "ملكي" في الترويج أو القيام بواجبات رسمية، ووافقا على عدم استخدام لقب صاحب أو صاحبة السمو الملكي.

وسيبقى الأمير هاري، 35 عاما، حفيد الملكة، السادس في ترتيب ولاية العرش، أميرا، لكن دون تولي أي مناصب عسكرية.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تطالب المصريين بالبقاء فى منازلهم وتشكر الفريق الطبى

توفيق عبدالحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي

ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

نجم الساعة

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

توتنهام يحول ملعبه إلى مستشفى لعلاج مصابى كورونا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
الدولة الفاعلة فى مواجهة أزمة كورونا
ماجد حبته
المافيا تتشدّد.. والرئيس يتساهل!
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
المزيد

الثقافة

«ثقافة للحياة» تطلق ماراثون القراءة المنزلية خلال الحظر

«فرقة المسرح الكوميدي».. أحدث إصدارات القومي للمسرح

«التنسيق الحضاري»: اجتماعاتنا أونلاين لاستكمال خطة تطوير المباني التراثية

علاء جانب: أكتب قصيدة «كورونا.. النبي الجديد» خلال العزل