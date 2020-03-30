توزيع شرائح التابلت بمدارس المنيا بحضور مندوبي الاتصالات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم، عن توزيع شرائح التابلت على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي داخل عددا من مدارس المحافظة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، حرصا من وزارة التربية والتعليم على مستقبل طلابها ومراعاة للأحداث الحالية، وخوفا على صحة المواطنين.وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وجه بتوزيع الشرائح الخاصة بالتابلت، بوجود مندوبين من الشركة المصرية للاتصالات بالمدارس الثانوية، لتسليمها للطلاب تسهيلا على الطلاب والطالبات ومنعا للزحام والتلاحم ولتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وناشدت مديرية التعليم أولياء الأمور التوجه إلي المدارس طبقا للكشف المعد لاستلام الشرائح حفاظا علي مستقبل الطلاب، في الساعة الـ9 صباحا، بدء من الثلاثاء 31 من الشهر الجاري.