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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس موزمبيق يقترح إعلان حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:37 م
رئيس موزمبيق فيليب
رئيس موزمبيق فيليب نيوسي
وكالات
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اقترح رئيس موزمبيق فيليب نيوسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وذلك في خطاب متلفز للأمة اليوم الإثنين.

وتم تقديم مرسوم رئاسي للبرلمان بذلك على أمل ان ينال موافقته غدا الثلاثاء.

وقال الرئيس إن "البلاد ليست مغلقة" لكنه أعلن عن إجراءات جديدة لاحتواء انتشار الفيروس المميت.

وقال نيوسي إنه سيتم حظر جميع الأنشطة الاجتماعية والدينية والسياسية بينما ستُغلق الحدود مع استثناء السلع الأساسية والمعدات الطبية.

وستحظى الحكومة أيضًا بسلطة مطالبة المصانع بإنتاج السلع الأساسية لمحاربة فيروس كوفيد-.19

وستدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أبريل وستستمر لمدة 30 يومًا وظهرت في موزمبيق ثماني حالات إصابة مؤكدة بالفيروس الفتاك، ستة منها أتت من الخارج وإجمالا، أجرت وزارة الصحة 231 اختبارا للفيروس.

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