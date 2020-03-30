رئيس موزمبيق يقترح إعلان حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

اقترح رئيس موزمبيق فيليب نيوسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وذلك في خطاب متلفز للأمة اليوم الإثنين.وتم تقديم مرسوم رئاسي للبرلمان بذلك على أمل ان ينال موافقته غدا الثلاثاء.وقال الرئيس إن "البلاد ليست مغلقة" لكنه أعلن عن إجراءات جديدة لاحتواء انتشار الفيروس المميت.وقال نيوسي إنه سيتم حظر جميع الأنشطة الاجتماعية والدينية والسياسية بينما ستُغلق الحدود مع استثناء السلع الأساسية والمعدات الطبية.وستحظى الحكومة أيضًا بسلطة مطالبة المصانع بإنتاج السلع الأساسية لمحاربة فيروس كوفيد-.19وستدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أبريل وستستمر لمدة 30 يومًا وظهرت في موزمبيق ثماني حالات إصابة مؤكدة بالفيروس الفتاك، ستة منها أتت من الخارج وإجمالا، أجرت وزارة الصحة 231 اختبارا للفيروس.