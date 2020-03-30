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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:36 م
سعيد الصباغ، رئيس
سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات
رباب الأهواني
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قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن كل مَن خرج على المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2006 وحتى أول يوليو 2019 يستفيد من العلاوات الخمس، بما في ذلك مَن طبّق عليه قانون الخدمة المدنية".

جاء ذلك في مَعْرض رد رئيس نقابة أصحاب المعاشات خلال مداخلة تليفزيونية، على تساؤلات عن المستفيدين من العلاوات الخمس.

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في إحدى المداخلات التلفزيونية، مؤكدة أنه بداية من شهر يوليو سيتم صرف أول العلاوات، موضحة أن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات كان غير مخطط لها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن إجمالي المعاشات المجمدة من السنوات الماضية 27.6 مليار وبالتالي يؤثر على السوق المصري وتحفيز الاستهلاك.

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