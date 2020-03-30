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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مبادرة طبية للكشف أون لاين أطلقها طبيب أسنان مصري لتصبح تريند بين الأطباء عالميا

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:34 م
جريدة الدستور
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مبادرة مصرية أطلقها طبيب أسنان مصري بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
حيث اطلق الدكتورالمصري نور الدين مصطفى، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان بجامعة نيويورك، وعضو الجمعية الامريكية لتجميل الأسنان، مبادرة مصرية لتقديم مجموعة من الخدمات في عيادات د.نور بكل فروعها، حيث اتاح فكرة المتابعة اون لاين مجاناُ بدون اي مقابل مادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيقوم هو بنفسه بالرد عليها ومتابعتها، حيث يمكن للمريض ارسال صورة لأسنانه، والأشعة إن امكن ، بحيث يمكن علاج الحالات البسيطة والتي يمكنها الإنتظار، واذا وجد حالات طارئة سيتم تحديد موعد لإنجازكافة الإجراءات في جلسة واحدة إن لزم الأمر.
والجدير بالذكر انه منذ اطلاق دكتور نور الدين مصطفى تلك المبادرة، منذ حوالي 10 أيام، وانتشرت عالمياً بعدها، حيث بدأ العالم يسير على نفس النهج، واتخذ العديد من الاطباء حول العالم نفس المبادرة في المتابعة اون لاين مع المرضى اثناء تواجدهم في المنزل.
وكشف الدكتور نور الدين مصطفى من خلال حديثه لـ "اليوم السابع" انه اتخذ العديد من القرارات والتي من ضمنها استقبال الحالات الطارئة فقط في العيادة مثل حالات الجراحة وعلاج العصب وهي حالات من الصعب ان تنتظر لأن آلامها غير محتملة، حيث تم توفير فريق طبي للحالات الطارئة ومتواجد في العيادة يومياً.
وأكد على استخدامهم أحدث تكنولوجيا متطورة في علاج الأسنان والتي تتيح علاج معظم الحالات في جلسة واحدة، وبالتالي هذا سيقلل من تردد المرضى على العيادة بشكل كبير، او تواجدهم منتظرين لوقت طويل.
وفي السياق ذاته، شدد على حرصهم على المتابعة بشكل يومي مع منظمة الصحة العالمية للتعرف على تطورات الفيروس، وطرق الوقاية منه، مع اتباع اعلى معايير التعقيم في العالم سواء قبل حدوث ازمة كورونا او بعدها.
وفي النهاية اوصي بالتواجد الامن في المنزل الا في حالات الضرورة القصوى.

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