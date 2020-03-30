حاكم نيويورك: أرقام كورونا أصبحت صادمة

أعلن حاكم نيويورك أندريو كوومو، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع حاد للوفيات جراء فيروس كورونا في الولاية بواقع 253 حالة جديدة، مشيرا إلى أن عدد المتوفين بالمرض أصبح صادما.وقال كوومو، في مؤتمر صحفي يومي عقده في مستشفى بمنطقة مانهاتن حول آخر تطورات الوضع المتعلق بأزمة فيروس كورونا، إن حصيلة الوفيات في ولاية نيويورك بلغت، خلال الساعات الـ24 الماضية 1218 حالة، بعد أن كانت أمس الأحد على مستوى 965، في ارتفاع يومي غير مسبوق.وأفاد كومو بأن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الولاية ارتفع بواقع 6984 حالة، ووصل إلى 66497 إصابة.وقال: "هذا العدد سيكون صادما في أي حال من الأحوال. وهو أصبح صادما للتو".وفي غضون ذلك، دعا كوومو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى شراكة عملية لمكافحة الوباء في الولاية، فيما توجه إلى كل الأطباء في البلاد، وطلب منهم الوصول إلى نيويورك للمساعدة في ردع الفيروس.وتعتبر ولاية نيويورك ومركزها، نيويورك المدينة، أكبر بؤرة لتفشي عدوى فيروس كورونا "COVID-19" في الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بهذا المرض بنحو 160 ألف حالة، بينها 2938 وفاة.