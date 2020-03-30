«الوفد» يشيد بقرارات الرئيس السيسي لدعم الأطباء

أشاد ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالإضافة إلى صرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين في مستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.وقال الهضيبي - في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن هذه القرارات غير مسبوقة وتعكس تقدير القيادة السياسية لدور الأطباء والفرق الطبية في التصدي بمنتهى الشجاعة والجسارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أن أطباء مصر وجميع العاملين في القطاع الطبي يضربون أروع المثل في التفاني والإخلاص لكونهم خط الدفاع الأول عن الشعب المصري من مخاطر هذا الفيروس المستجد، مؤكدا أن الإحصائيات التي تصدرها وزارة الصحة تؤكد ارتفاع نسب الشفاء يوما تلو الآخر وانحسار أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس مقارنة بدول العالم.وناشد ياسر الهضيبي جموع الشعب المصري بالإلتزام بالقرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية وجميع مؤسسات الدولة لكي تخرج مصر من هذه الأزمة بأقصى سرعة، موجها التحية لجميع العاملين في القطاع الطبي بمصر لدورهم التاريخي خلال هذه الأزمة.