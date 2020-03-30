الأنبا مكاريوس في بث مباشر: عظة روحية لأقباط المنيا

ألقى الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عظة روحية لأقباط الإيبارشية، وذلك عبر تقنية البث المباشر بالصفحة الرسمية للإيبارشيّة على موقع التواصل الاجتماعي.وتستخدم الإيبارشيات بالوقت الراهن خدمة البث المباشر لمقاطع الفيديو بديلًا عن الإجتماعات والأنشطة الكنسية بعد تعليقها وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.