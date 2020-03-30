«هذه قسوة كورونا».. الباز يعلق على جنازة شهيد الجيش الأبيض

تقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير جريدة الدستور، تعازيه لأسرة الدكتور أحمد عبده اللواح شهيد الجيش الأبيض في مواجهة كورونا، الذي توفي بعد إصابته بالفيروس القاتل، عن عمر ناهز 57 عامًا.وعرض الباز، خلال برنامجه «90 دقيقة»، المذاع على فضائية المحور، صورة لصلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح، حيث أدى عدد قليل جدًا من الأطباء الصلاة على الطبيب الشهيد.كما عرض الباز فيديو لجنازة الطبيب، حيث لم يتبعه أحد، وانتقل في سيارة إسعاف إلى مدفنه دون أن يودعه أهله، معلقًا على الفيديو:"هذه قسوة الموت بفيروس كورونا، تموت دون أن يودعك أهلك ولا يتبعونك أو يحضرون دفنك".