الجبل الأسود تبدأ إجراءات عزل عام لمكافحة كورونا

فرضت جمهورية الجبل الأسود إجراءات عزل عام اليوم، لكبح انتشار فيروس كورونا الذي أصاب العشرات في البلاد.وقالت الحكومة في بيان، إن قيود الحركة ستستمر من السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى الخامسة من صباح اليوم التالي في أيام العمل، ومن الواحدة ظهرا حتى الخامسة من صباح اليوم التالي في عطلات نهاية الأسبوع.وسيكون على المواطنين خلال تلك الساعات البقاء في منازلهم، ما لم يحصلوا على تصاريح خاصة، وإلا واجهوا دفع غرامات أو الاحتجاز.وسجلت جمهورية الجبل الأسود، العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، حتى الآن 91 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.