ارتفاع وفيات كورونا في النرويج لـ26 حالة

أعلن معهد الصحة العامة في النرويج، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في البلاد إلى 26 شخصًا، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين 4226 حالة.ذكر المعهد وفقًا لفضائية روسيا اليوم مساء الاثنين، أن 4226 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي 26 شخصًا، يبلغ متوسط أعمارهم 84 سنة، حيث تتراوح أعمارهم بين 62 و95 سنة.وأجرى 87 ألف شخص في النرويج فحوصات طبية للكشف عن فيروس "كورونا"، ثبتت إيجابية 4% منها، وتم وضع 153 شخصًا في العناية المركزة، ولا يزال أكثر من 100 شخص فيها وبلغ متوسط أعمار المصابين 48 عامًا.