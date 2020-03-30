باسل خياط مغنى وراقص للمرة الأولى في «النحات»

كشف الفنان السوري باسل خياط تفاصيل عمله في مسلسل "النحات"، الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.وقال باسل، خلال تصريحه لبرنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "mbc 4"، إنه يقدم شخصية جديدة عليه وهو مغني وراقص، كما أن لغة جسده في العمل مختلفة تمامًا عن أي شخصية أداها.كما تحدث عن مشاركته مع الفنانة أمل بوشوشة للمرة الثالثة بعد مسلسلي "العراب، والإخوة"، مؤكدًا أن المشاهد التي تجمعه بها قوية وستنال إعجاب المشاهد.وعن تكرار التعاون بينهما، أكد أنه يستهويه الممثل الذي يستعد لدوره جيدًا ولا يتهاون فيه، ويكون محضّرا جيدًا للدور، مؤكدًا أن طاقم فريق العمل بداية من المخرج والفنيين لديهم رغبة كبيرة في تقديم عمل مميز ومؤثر."النحّات" تأليف بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري، وإنتاج شركة isee media للمنتج إياد الخزوز.