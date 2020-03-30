وزير النقل: 20 جرارًا جديدًا ينضم لأسطول السكك الحديدية

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات استلام مصر 20 جرارًا من الولايات المتحدة الأمريكية تنضم إلى أسطول السكة الحديد ضمن إجراءات تطويرها.قال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الجرارات جرى تعقيمها لمدة 6 ساعات، وسيتم تحريكها إلى القاهرة لتنضم إلى أسطول السكة الحديد لخدمة المصريين.