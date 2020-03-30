أحمد موسى يناشد بحل أزمة 4 طلاب عالقين في أمريكا

ناشد الإعلامي أحمد موسى وزيرا الخارجية والهجرة بحل مشكلة عدد من الطلاب المصريين الذين انتهت جوازات سفرهم ويرغبون في العودة إلى القاهرة.وقال موسى «4 طلاب مصريين مقيمين في الولايات المتحدة انتهت جوازات سفرهم ومعهم جوازات سفر أمريكية ونتمنى السماح بعودتهم كي يسعد أهلهم»، مردفًا: «الوضع في الولايات المتحدة صعب والجميع يريد الفرار».