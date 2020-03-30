غرامة 2000 يورو لمن يتحدث مع غيره فى شوارع بلجيكا

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل، إن هناك 12 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بلجيكا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل من يتحدث مع شخص آخر في شوارع بلجيكا يدفع غرامة قدرها ألفا يورو.وأكد أنه لا توجد حرية فيما يتعلق بمكافحة وباء فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك حالتين في بلجيكا تم تحويلهما للمحكمة لخرق القانون فيما يتعلق بمواجهة كورونا.وأوضح أن إيطاليا ستنظم استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي فور انتهاء أزمة كورونا، موضحا أن رومانيا منحت رئيسها كل الصلاحيات لمواجهة فيروس كورونا.