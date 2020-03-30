ضبط عدد من زجاجات الخمور غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية (التزام)، برئاسة عبدالرازق منصور، وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنه 86 ولائحتهما التنفيذية.وبناءً على معلومات سرية بمحاولة أحد الأشخاص بيع عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق توصيلها بخدمة الدليفرى بالسيارة للزبائن، تم تشكيل لجنة جمركية من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط محمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبدالعزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي والتوجه لمكان التسليم، حيث تم ضبط قائد سيارة البيع بالدليفري وبها 135 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الإعفاءات الجمركية المادة 9 الفقرة ومن القانون 186 لسنة 86 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة حوالي 3 ملايين و446 ألفا و481 جنيها.وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 215 لسنة 2020 والعرض على النيابة.