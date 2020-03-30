«القوى العاملة بالبرلمان» تنتهى من إعداد مقترحاتها على الموازنة العامة

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من بعض مقترحاتها على الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠٢٠٢١، مضيفًا أن اللجنة تنتظر مناقشة الموازنة داخل البرلمان، لإعداد مقترحاتها بشكل كامل بعد المناقشة، مشددًا على أن اللجنة سترسل مذكرة بالمقترحات والمطالبات لرئيس مجلس النواب على الموازنة بعد الانتهاء منها، ومن أهم بنود المقترحات زيادة مخصصات وزارة القوى العاملة، وزيادة الموارد المالية لفئة العمال والموظفين بالدولة.وأضاف "رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتابع مع اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لصرف الإعانات المالية لمتضررى ومصابين انتشار فيروس كورونا من العمالة الغير منتظمة والموسمية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل اللجنة بمشاركة وزارات القوى العاملة والتخطيط والصحة، فضلًا عن الرقابة الإدارية.وأكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمقترحاتها للجنة على الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠٢٠٢١، لتشمل توفير مخصصات مالية لعمال التشجير وعمال الصناديق الخاصة لسد احتياجاتهم والعمل على تثبيتهم ونقلهم لباب أول للموازنة تدريجيًا.وطالبت "وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بتوفير مخصصات مالية لتحريك المتغير الذى تم تثبيته عند عام ٢٠١٥، والذى بسببه لا يشعر العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بأى زيادات.