إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية في المرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج، بإحالة ٣ متهمين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم على م، طارق س، حماده م عاطلين ومسجلين فى قضايا سرقة بالإكراه، وأقروا بسرقتهم ١٢ شقة سكنية بمحيط منطقتى المرج والمطرية وتمكنوا من سرقة مبالغ تقدر بـ ٢١ ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ ٥٣ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج، تفيد بسرقة شقق السكنية وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم وأقروا بارتكاب العديد من وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.