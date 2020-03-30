نتنياهو يعلق بالعربية على أنباء إصابته بكورونا

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إنه دخل الحجر الصحي خشية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح قدوة.وأضاف نتنياهو في تغريدة له باللغة العربية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": «‏الفحوصات الطبية بشأني لم تنته بعد ولكنني قررت دخول الحجر الصحي طوعًا، كي أكون مثالا يحتذى به».وأجرى نتنياهو وأسرته وطاقمه الخاص، فحوصات كورونا، بعد الكشف عن إصابة رفيكا بالوخ مستشارته بـ"كوفيد-19".وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 4695 حالة و16 مصابا.وفرضت حكومة الاحتلال قيودا جديدة أكثر صرامة على حركة الإسرائيليين، أبرزها عدم السماح بتجمعات لأكثر من شخصين.