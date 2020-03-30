إيهاب غطاطي: قرار السيسي بزيادة بدل المهن الطبية غير مسبوق

أشاد إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة بدل المهن الطبية بنحو 75%، قائلا إن عدد المستفيدين يصل لما يقرب من 400 ألف، ويشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض وأخصائئين فننين، وهو القرار الإنساني الذي يسهم فى تحفيز العاملين من الأطقم الطبية فى ظل مجابهة فيروس كورونا.

وثمن في بيان اليوم، استجابة الرئيس للمطالب البرلمانية والشعبية بزيادة بدل المهن الطبية ورفع مستواهم المعيشي، خاصة أنهم يمثلون خط الدفاع الأول فى ظل أزمة كورونا الحالية، علاوة على إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر، قائلا إنه قرار مهم أسعد عشرات الآلاف من الأسر المصرية.