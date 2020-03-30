الديهي: أمريكان وقطريون يديرون صفحة عبدالله الشريف

قال الإعلامي نشأت الديهي إن عبد الله الشريف صنع ما صنع من هالة نتيجة ما تعلمه في أمريكا، مؤكدًا أنه يكذب ويقول إنه تعلم الفيديوهات وصياغتها بمجهود شخصي، لكن الحقيقة أنه توجه لأمريكا وتعلّم بأكاديمية نيويورك للسينما والتمثيل وإنتاج الفيديوهات عام 2014، ويتحدث عن أنه يعمل بمفرده، لكن لديه 6 أدمن على صفحته بينهما 4 أمريكان وواحد قطري.وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الاثنين، مخاطبًا عبد الله الشريف،: "الضابط الأردني المفصول اللي أنت متصور معاه مين؟، وكان بيقولك إيه وأنت قاعد معاه؟"، لافتًا إلى أن هذا الضابط هو العقيد علاء عناسوة المطرود من الجيش الأردني والمقيم في قطر، هو حركة الوصل بين الشريف والمخابرات القطرية، عارضًا صورة لليوتيوبر مع «عناسوة»، قائلًا: "بيديلوه التعليمات".وأذاع الديهي، فيديو لـ عبد الله الشريف، يعترف خلاله أن هناك تنظيم مسلح دشّنه حسن البنا، وأسماه التنظيم الخاص، موضحًا أن هذا التنظيم الذي يتحدث عنه، هو مَن قام بقتل النقراشي والخازندار، وقتل الرئيس السادات، وحاول قتل الرئيس عبد الناصر، هذا التنظيم حول مصر لبركة من الدماء، وحسن البنا محمل على رقبته كل هذه الدماء.ونشر مقطع آخر لعبد الله الشريف، على أحد المنابر يدعو خلاله لانتخاب رئيس مسلم، وبرلمان مسلم، ثم أذاع له مقطع آخر من نفس المنبر يقول خلاله: "ياليتنا ما تكلمنا في السياسة وما دخلنا مجلس الشعب حتى نحتفظ باحترامكم لنا"، وَمقطع آخر يقول خلاله: "فليسقط شرعكم يا عالم ولتحيا قطر"، ومقطع آخر يقول فيه: "لما ييجي قطر وتركيا تدفعلي فلوس عشان أهاجم السعودية ومهامجش يبقى باكل فلوس حرام".