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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يواصل مبادرة توصيل العلاج للمرضى ببورسعيد

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:26 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
أشرف لاشين
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استكمل حزب المصريين الأحرار ببورسعيد، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة "مصر معاك" للأسبوع الثاني من المرحلة، لتوصيل العلاج للمرضى.

وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف محمد صفا أمين المحافظة، في ضوء الدور الاجتماعي والمساهمة - في إطار خطة الدولة - لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19) وتقليل ومنع الاختلاط.

وتواصل الأمانة تحركاتها بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد برئاسة الدكتور عادل تعيلب، بعد نجاح المرحلة الأولى منها وتمكن شباب الحزب من خدمة أكثر من ألف مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال محمد صفا أمين الحزب ببورسعيد، إن المبادرة تستهدف خدمة المرضى المقيدين بأحد عشر وحدة من الوحدات الصحية داخل نطاق حي العرب والمناخ والزهور والضواحي ومدينة بورفؤاد والتي تغطي أكثر من ٨٠% من سكان المحافظة.

وأوضح أن المبادرة مستمرة لحين زوال أخطار تفشي الفيروس المستجد حفاظًا على سلامة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الاختلاط.

ووجه أمين الحزب ببورسعيد الشكر والتقدير لكافة الشباب المتطوعين، واصفًا إياهم بالأبطال الذين يبذلون جهودا غير عادية من أجل مساندة الدولة في خطواتها الجادة الحد من انتشار الفيروس المستجد.

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