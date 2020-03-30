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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يوجه الشكر للشباب لتعاونهم في مجابهة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:20 م
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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زار محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، مدينة زفتي، لمتابعة فرض حظر التجول داخل المركز، وتجول المحافظ في شوارع المدينة، برفقة رئيس المدينة المحاسب أحمد النحال، وعددًا من القيادات التنفيذية والشرطية.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المحافظة ومديرية الصحة يقومان بتتبع 1300 حالة قادمة من الخارج وتم التحليل لهم، وكانت نتيجة جميع التحاليل سلبية حتى الآن، مشيرا إلى أن الحظر سهل على أجهزة المحافظة رفع كافة القمامة والإشغالات علاوة على تطهير كافة الأسواق.

ولفت إلى أنه يوجد خطة منذ بداية شهر فبراير لتوعية المواطنين بـ كورونا باستخدام الأحزاب وشباب المشروع الرئاسي والمساجد والكنائس، وأنه بالتنسيق الأحزاب والجمعيات الخيرية، ومجلس القيادات الشابة ومسئولي المدن والأحياء، تم تنفيذ عدة حملات مكبرة لتطهير وتعقيم العديد من مناطق وشوارع من المحافظة الثمان وقراها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالإشتراك مع الأمن، من تشميع عدة محلات للبلاى ستيشن والمقاهي، بسبب مخالفتها قرار الإغلاق، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقدم محافظ الغربية، الشكر من خلال "الدستور" لمجموعات الشباب من شباب المحافظة، الذين تطوعوا بتقديم المساعدة لمنع تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي حيث قاموا بتنظيم وقوفهم وجلب مقاعد لهم وعمل مسافات بينهم وتعقيم الماكينة عقب كل حالة سحب أموال وهو ما لاقى استحسان المواطنين.

من جانبه اشاد المحافظ، بتعاون جميع أجهزة المحافظة من تنفيذيين وأجهزة الأمن، وكذلك وعي المواطنين في المعاونة علي تنفيذ حظر التجول والالتزام بالمنازل منعًا للإختلاط وانتشار العدوي، واستجابتهم ومساندة الدولة في مجابهة انتشار الفيروس.

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