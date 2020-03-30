شريف نور الدين يقدم «بالبجامة» عبر أنغامي

يقدم الإعلامي شريف نور الدين أسبوعيا برنامج بشكل البودكاست.. "بالبجامة" ويعرض عبر قناة GME على اليوتيوب وأنغامي.تدور فكرة البرنامج حول تقديم ملخص عن ما يدور طوال الأسبوع على السوشيال ميديا إضافة إلى استضافة أصدقائه من الفنانين الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وجاءت فكرة البرنامج بالمصادفة مع الأحداث التي تمر بها البلاد في الوضع الحالي، حيث كانت الفكرة مطروحة قبل انتشار فيروس كورونا."بالبجامة" يعرض يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً وعرضت أول حلقاته اليوم.