محافظ الدقهلية: تسليم ٢٠ ألف كارت تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تسليم 19 ألفا و707 كروت جديد من برنامج تكافل وكرامة سيتم توزيعهم على مستفيدين جدد بالدقهلية، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية لـ13 ألفا و851 للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.وقال محافظ الدقهلية إنه تم توزيع 5765 كرتونة مواد غذائية و5750 شنطة مواد غذائية و55 طقم ملابس أطفال باجمالي 11 ألف و570 أسرة إضافة إلى توزيع 350 كيلو لحوم وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.وأكد محافظ الدقهلية أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سبل الرعاية للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي.ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والخير لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تميز الدقهلية وتؤكد دائما على عراقتها بأهلها.