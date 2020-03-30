الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعى عبر البث المباشر.. غدًا



وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر تعليق كافة الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا".



يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، غد الثلاثاء الاجتماع العام الأسبوعي بمقر المطرانية عبر تقنية البث المباشر بالصفحة الرسمية للإيبارشية.يأتي بث الاجتماع الأسبوعي المباشر عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنائس للحد من فيروس كورونا.