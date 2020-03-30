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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يوجه بمنع التكدس والازدحام

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:12 م
ه المستشار مصطفي
ه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر
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وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، كافة الجهات التنفيذية والأمنية باتباع كافة التدابير الوقائية التي من شأنها منع التكدس والازدحام، وضرورة التنسيق بين كل من الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومنطقة بريد الأقصر والشركة المصرية للاتصالات، استكمالًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت محافظة الأقصر - في بيان اليوم - أنه تقرر نقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب البريد الآتية: (مكتب بريد سيدي أبو الحجاج بالأقصر - مكتب بريد العضايمة بإسنا - مكتب بريد المساوية بإسنا)، وتخصيص 3 مدارس لصرف معاشات المواطنين منعًا للزحام في مكاتب البريد وهى:- (مدرسة أبو بكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر - مدرسة العضايمة الابتدائية بمدينة إسنا - مدرسة المساوية الابتدائية بمدينة إسنا)، ويبدأ صرف المعاشات بداية من بعد غد الأربعاء.

كما تقرر توزيع شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمدارس الإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة وتخصيص مدرسة بكل إدارة وإعداد جداول التوزيع للمدارس.

وأوضحت المحافظة أن المدارس التي سيتم توزيع شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالأقصر هي (مدرسة إسنا الثانوية بنات بإدارة إسنا - مدرسة أرمنت الثانوية بنات بإدارة أرمنت - مدرسة التحرير الثانوية المشتركة بإدارة الطود - مدرسة الشهيد سيد زكريا بإدارة البياضية - مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بإدارة الأقصر - مدرسة العشي الثانوية المشتركة بإدارة الزينية - مدرسة القرنة الثانوية المشتركة بإدارة القرنة).

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