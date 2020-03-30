ضبط طبيب أسنان متهم فى جريمة قتل بالمنيا

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، طبيب أسنان متهم في جناية قتل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول بلاغ إلي مركز أبوقرقاص من المستشفى العام بوصول "ح. ا. م" 70 عاما بالمعاش مقيم ببندر الفكرية "جثة هامدة".على الفور انتقل الرائد محمد بكر رئيس مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، وبسؤال نجل المتوفي " أ. ح" 50 عامًا مدرس اتهم"خ" 50 عامًا طبيب أسنان بالتسبب في وفاة والده، وذلك بعد حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة مما أدى إلى قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها وإحداث إصابته التي أودت بحياته.تم ضبط الطبيب المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.