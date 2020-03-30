اجتماع عن بُعد بإعلام الأزهر لمتابعة العملية التعليمية

ناقش أعضاء الهيئة المعاونة بكلية الإعلام عبر منصة Microsoft teams طرق تفعيل العملية التعليمية والاستفادة من الخصائص المتوفرة عليها، مثل استقبال تكليفات الطلاب وعمل الامتحانات القصيرة بشكل تجريبي.وأكد الدكتور رضا أمين وكيل الكلية أن الاجتماع عبر منصة Microsoft teams يثري المناقشات العلمية بين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كطريقة بديلة للاجتماعات التقليدية، حيث يعتمد على غرف دردشة تنظم الأحاديث بين المتحدثين وتوفر وسائل متعددة من لقاءات ونقاشات بالصوت والصورة بما يضمن متابعة العملية التعليمية من جهة والحفاظ على سلامة وأمن منتسبي الكلية من جهة أخرى.وقد حضر الاجتماع ما يقرب من أربعين عضوا بالهيئة المعاونة للهيئة التدريسية بالكلية في قاعة الاجتماعات الافتراضية.وأوضح أمين أنه تم الاتفاق على التواصل مع السادة الأساتذة لاستقبال التكليفات العملية للمقررات الدراسية من خلال استخدام الفصول الإفتراضة بمنصة google classroom.يذكر أن اللقاء تم برعاية الدكتور غانم السعيد عميد الكلية.