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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يمدد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية 15 يوما

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:03 م
اليمن
اليمن
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قررت اللجنة الوطنية اليمنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداءً من بعد غد الأربعاء.

ووجهت اللجنة، في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذ إجراءات تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإنسانية والإغاثية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للفحص.

واستمعت اللجنة، في اجتماعها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى موجز ملخص من رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية والجهود المبذولة لحماية المواطنين، ومستوى تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة والمتصلة بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، بشأن تأهيل وتدريب كادر طبي للعمل في المنافذ ومراكز العزل والحجر الصحي، وتوفير تحاليل مخبرية للفحص السريع وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية، وتشديد إجراءات السلامة والحجر الصحي، وتخصيص موازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي.

من جانبه، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، إلى أن الحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والصحة انتهت من مناقشة مشروع التدخل لدعم إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، والذي سيشمل تأهيل القطاع الصحي في هذا المجال لكل مناطق الجمهورية وذلك وفق الدعم الذي أعلنه البنك الدولي.

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