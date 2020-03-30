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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب التمريض: زيادة بدل المهن الطبية خطوة إيجابية ومبشرة

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:02 م
الدكتورة كوثر محمود،
الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض
فاتن خديوى
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قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن زيادة بدل المهن الطبية بداية مبشرة لالتفات الدولة لمطالب الفريق الطبى ومن بينهم التمريض، لافتة إلى أنها خطوة إيجابية وتمثل جزءا من حقوق التمريض المهدرة منذ سنوات.

وأوضحت لـ"الدستور" أن الزيادة الأخيرة يجب أن تكون خطوة ضمن عدة مطالب لأعضاء التمريض، والتى سنطالب بها بعد انتهاء أزمة كورونا، ومن بينها زيادة النبطشيات والسهر والذى نادت به النقابة منذ سنوات، إلى جانب زيادة الحوافز على إجمالى الراتب وليس الحافز الأساسى أسوة بباقى العاملين بالدولة.

وأضافت: كما تشمل مطالب النقابة أيضًا زيادة حافز 170% للعاملين بمستشفيات الصحة النفسية، ومراعاة الحالات التى تصيب أعضاء التمريض أثناء العمل وشهداء المهنة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه أمس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة ٧٥٪ وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

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