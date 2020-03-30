الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بمخيم شعفاط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 7 فلسطينيين بينهم سيدة، خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، واقتادتهم إلى الحاجز المقام على مدخل المخيم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولهم إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في المخيم واعتلت أسطحها.يأتي اقتحام المخيم بالتزامن مع اقتحام مماثل لقوات الاحتلال لبلدة عناتا، وإغلاق مدخلها الجنوبي ومنع المركبات من الدخول إليها أو الخروج منها.